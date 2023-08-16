Во Львове жестоко избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери

Трансгендерная военная Хелен, которую избили во Львове. Фото: babehell.en/Instagram

Во вторник, 15 августа, в центре Львова жестоко избили трансгендерную военную. У девушки по имени Хелен умерла мама и она приехала, чтобы ее похоронить.

Об этом говорится в материале общественной организации "КиевПрайд".

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Сообщается, что в один вечер Хелен сидела на улице в центре города и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. В этот момент к ней внезапно подошел неизвестный мужчина и начал агрессивно общаться.

По просьбе отойти, обидчик ударил Хелен в нос, произнеся слова: "Ты что, п**дар?". После удара девушка потеряла координацию, однако нападающий ударил ее еще несколько раз.

После этого девушке удалось отойти на несколько метров и зафиксировать на видео нападение. Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Instagram. На нем можно увидеть кровавые следы от удара на лице.

Видео нападения. Фото: скриншот

Отмечается, что Хелен служит в рядах армии уже около трех лет.

Напомним, во Львовской области Стрыйский районный суд вынес приговор военному, использовавшему подчиненных для работ на строительстве. А также организовал систематический сбор средств на свою личную карту "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения".

Также мы писали, что во Львове суд приговорил 41-летнюю женщину за присвоение 600 тыс. грн из кредитного союза. Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.