Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове жестоко избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери arrow

Во Львове жестоко избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери

16 августа 2023 22:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове жестоко избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери
Трансгендерная военная Хелен, которую избили во Львове. Фото: babehell.en/Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 15 августа, в центре Львова жестоко избили трансгендерную военную. У девушки по имени Хелен умерла мама и она приехала, чтобы ее похоронить.

Об этом говорится в материале общественной организации "КиевПрайд".

Читайте также:

Избиение военного во Львове

Сообщается, что в один вечер Хелен сидела на улице в центре города и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. В этот момент к ней внезапно подошел неизвестный мужчина и начал агрессивно общаться.

По просьбе отойти, обидчик ударил Хелен в нос, произнеся слова: "Ты что, п**дар?". После удара девушка потеряла координацию, однако нападающий ударил ее еще несколько раз.

После этого девушке удалось отойти на несколько метров и зафиксировать на видео нападение. Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Instagram. На нем можно увидеть кровавые следы от удара на лице.

null
Видео нападения. Фото: скриншот

Отмечается, что Хелен служит в рядах армии уже около трех лет.

Напомним, во Львовской области Стрыйский районный суд вынес приговор военному, использовавшему подчиненных для работ на строительстве. А также организовал систематический сбор средств на свою личную карту "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения".

Также мы писали, что во Львове суд приговорил 41-летнюю женщину за присвоение 600 тыс. грн из кредитного союза. Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 16 августа: освобождение села на Донбассе и производство морских дронов

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз