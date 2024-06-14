Во Львове полиция разоблачила масштабную сеть сообщества сутенеров

Задержание преступника. Фото: скриншот

Во Львове полиция разоблачила большое сообщество сутенеров. Преступная группировка организовала проституцию и руководила борделями по всей Львовской области.

Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции в пятницу, 14 июня.

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Сеть борделей во Львове

Организаторы преступной деятельности создали сеть из десяти частных борделей, функционировавших непрерывно. Для этого они использовали колл-центр, занимавшийся рекламой и приемом заказов на сексуальные услуги. В организации участвовал адвокат, решавший юридические проблемы, включая взаимодействие с правоохранительными органами. Он также сотрудничал с другими тремя преступными группами, занимающимися секс-индустрией.

Ежемесячный доход от незаконной деятельности превышал 16 миллионов гривен. В ходе расследования было проведено более 70 обысков в разных регионах, в результате чего 21 человек был задержан, а 24 были объявлены подозрением.

Напомним, во Львове будут судить российского коллаборанта, сотрудничавшего с боевиками "ДНР". Злоумышленник добровольно занимал должность в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной Донецкой области.

Ранее на Самборщине во Львовской области задержали наркодилера, который хранил крупную партию различных наркотических веществ, арестовав его на девять лет лишения свободы.