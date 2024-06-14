У Львові поліція викрила масштабну мережу спільноту сутенерів

Затримання злочинця. Фото: скриншот

У Львові поліція викрила велику спільноту сутенерів. Злочинне угруповання організувало проституцію та керувало борделями по всій Львівській області.

Про це повідомило Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції у п'ятницю, 14 червня.

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Мережа борделей у Львові

Організатори злочинної діяльності створили мережу з десяти приватних борделів, які функціонували безперервно. Для цього вони використовували кол-центр, що займався рекламою та прийманням замовлень на сексуальні послуги. В організації брав участь адвокат, який вирішував юридичні проблеми, включаючи взаємодію з правоохоронними органами. Він також співпрацював з іншими трьома злочинними групами, що займаються секс-індустрією.

Щомісячний дохід від незаконної діяльності перевищував 16 мільйонів гривень. Під час розслідування було проведено понад 70 обшуків у різних регіонах, в результаті чого 21 особу було затримано, а 24 особам було оголошено підозру.

Нагадаємо, у Львові судитимуть російського колаборанта, який співпрацював з бойовиками "ДНР". Зловмисник добровільно обіймав посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій Донецькій області.

Раніше на Самбірщині у Львівській області затримали наркодилера, який зберігав велику партію різних наркотичних речовин, ув'язнивши його на дев'ять років позбавлення волі.