У Львові поліція викрила масштабну мережу спільноту сутенерів

У Львові поліція викрила масштабну мережу борделей
У Львові поліція викрила велику спільноту сутенерів. Злочинне угруповання організувало проституцію та керувало борделями по всій Львівській області.
Про це повідомило Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції у п'ятницю, 14 червня.
Мережа борделей у Львові
Організатори злочинної діяльності створили мережу з десяти приватних борделів, які функціонували безперервно. Для цього вони використовували кол-центр, що займався рекламою та прийманням замовлень на сексуальні послуги. В організації брав участь адвокат, який вирішував юридичні проблеми, включаючи взаємодію з правоохоронними органами. Він також співпрацював з іншими трьома злочинними групами, що займаються секс-індустрією.
Щомісячний дохід від незаконної діяльності перевищував 16 мільйонів гривень. Під час розслідування було проведено понад 70 обшуків у різних регіонах, в результаті чого 21 особу було затримано, а 24 особам було оголошено підозру.
Нагадаємо, у Львові судитимуть російського колаборанта, який співпрацював з бойовиками "ДНР". Зловмисник добровільно обіймав посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій Донецькій області.
Раніше на Самбірщині у Львівській області затримали наркодилера, який зберігав велику партію різних наркотичних речовин, ув'язнивши його на дев'ять років позбавлення волі.
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