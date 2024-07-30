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Во Львове восстановили в должности педагога, которая выписывала премии своей дочери

30 июля 2024 23:20
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Педагога, которая выписывала премии своей дочери, восстановили в должности
Елена Горпинюк. Фото: Львовский городской совет
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Суд восстановил в должности руководительницу Детских клубов Галицкого района Львова Елену Горпинюк, которая была уволена в феврале. Известно, что Горпинюк насчитывала премии своей дочери и совершила ряд финансовых нарушений.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба Львовского городского совета во вторник, 30 июля.

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В горсовете сообщили, что после публикации полного текста судебного решения они планируют обжаловать его. Кроме того, коллектив работников Детских клубов Галицкого района Львова высказался против возвращения Елены Горпинюк.

Педагоги-организаторы учебного заведения в открытом письме отметили, что Елена Горпинюк неоднократно проявляла непрофессиональный подход как во время совещаний, так и в личных разговорах, а также совершала неправомерные действия, связанные с премированием или лишением премий подчиненных.

Ранее мы писали, что Галицкий районный суд Львова принял решение отменить приказ, предусматривавший премирование дочери директора детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района Елены Горпинюк на сумму почти 142 тыс. гривен. Теперь женщина должна вернуть деньги в городской бюджет.

Напомним, во Львовской области 9-летнюю девочку укусила змея. Стрыйский горрайонный суд Львовской области признал местную жительницу виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

образование суд скандал коррупция Львов Украина

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