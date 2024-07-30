Освітянку, що виписувала премії своїй доньці, поновили на посаді

Олена Горпинюк. Фото: Львівська міська рада

Суд поновив на посаді керівницю Дитячих клубів Галицького району Львова Олену Горпинюк, яка була звільнена в лютому. Відомо, що Горпинюк нараховувала премії своїй доньці та вчинила низку фінансових порушень.

Інформацію про це оприлюднила пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 30 липня.

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В міськраді повідомили, що після публікації повного тексту судового рішення вони планують оскаржити його. Окрім того, колектив працівників Дитячих клубів Галицького району Львова висловився проти повернення Олени Горпинюк.

Педагоги-організатори навчального закладу у відкритому листі зазначили, що Олена Горпинюк неодноразово проявляла непрофесійний підхід як під час нарад, так і в особистих розмовах, а також вчиняла неправомірні дії, пов’язані з преміюванням чи позбавленням премій підлеглих.

Раніше ми писали, що Галицький районний суд Львова прийняв рішення скасувати наказ, який передбачав преміювання доньки директорки дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Олени Горпинюк на суму майже 142 тис. гривень. Тепер жінка має повернути гроші в міський бюджет.

Нагадаємо, на Львівщині 9-річну дівчинку вкусила змія. Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав місцеву мешканку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків.