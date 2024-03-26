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Во Львове прооперировали 10-летнего мальчика с врожденным дефектом губы

26 марта 2024 14:57
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Бригадир София
редактор
Во Львове прооперировали 10-летнего мальчика с врожденным дефектом губы
Мальчик после операции и врач. Фото: Центр детской медицины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове прооперировали мальчика, который родился с изъяном в виде расщелины губы и неба. В больнице заявили, что он не мог быть прооперирован в течение десяти лет из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил львовский "Охматдет" во вторник, 26 марта.

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История Руслана

Медицинские специалисты из Львова успешно провели хирургическое вмешательство для 10-летнего мальчика Руслана из Донецка, страдавшего от врожденной расщелины губы и неба. Это состояние препятствовало ему нормально есть и разговаривать, но операцию смогли осуществить только после достижения десятилетнего возраста.

Руслан родился в Донецке в многодетной семье. Его семья переехала в Хмельницкий после войны, а его отец служит в Вооруженных силах Украины.

Мальчик после операции и врач. Фото: Центр детской медицины
Мальчик после операции и врач. Фото: Центр детской медицины

Руслан имел врожденную расщелину губы, которую обычно корректируют в первые месяцы жизни, но война и его здоровье препятствовали проведению операции. Из-за этого дефекта он имел проблемы с прибавкой веса, а со временем ему становилось все сложнее есть, пить и разговаривать. Львовские врачи успешно исправили дефект губ.

Руслана ожидает еще одна операция в ближайшие недели, после чего он пройдет реабилитацию и будет заниматься с логопедом.

Напомним, что во Львове женщина в седьмой раз стала матерью.

Ранее мы писали об истории военного, который восстанавливается во Львове.

Львов
операция
медицина
врачи

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