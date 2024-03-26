У Львові прооперували 10-річного хлопчика із вродженим дефектом губи

Хлопчик після операції та лікарка. Фото: Центр дитячої медицини

У Львові прооперували хлопчика, який народився з вадою у вигляді розщілини губи та піднебіння. У лікарні заявили, що він не міг бути прооперований протягом десяти років через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомив львівський "Охматдит" у вівторок, 26 березня.

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Історія Руслана

Медичні фахівці з Львова успішно провели хірургічне втручання для 10-річного хлопчика Руслана з Донецька, який страждав від вродженої розщілини губи та піднебіння. Цей стан перешкоджав йому нормально їсти та розмовляти, але операцію змогли здійснити лише після досягнення ним десятирічного віку.

Руслан народився у Донецьку в багатодітній родині. Його сім’я переїхала до Хмельницького після початку війни, а його батько служить в Збройних силах України.

Хлопчик після операції та лікар. Фото: Центр дитячої медицини

Руслан мав вроджену розщілину губи, яку зазвичай коригують у перші місяці життя, але війна та його здоров’я перешкоджали проведенню операції. Через цей дефект він мав проблеми з набиранням ваги, а з часом йому ставало все складніше їсти, пити та розмовляти. Львівські лікарі успішно виправили дефект губи.

Руслана очікує ще одна операція найближчими тижнями, після чого він пройде реабілітацію та займатиметься з логопедом.

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