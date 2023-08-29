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Во Львове произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

29 августа 2023 13:25
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
В ДТП столкнулись три автомобиля. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 28 августа, около 20:40, на перекрестке улиц Замарстыновской и Детька во Львове, произошло столкновение автомобилей Land Rover, Audi A4 и Skoda Fabia. В результате ДТП пассажирку Audi A4 госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Land Rover, которым управлял 58-летний киевлянин и Audi A4 под управлением 22-летнего львовянина. После этого Land Rover совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, которым управлял 29-летний львовянин.В результате ДТП пассажирка Audi A4, 22-летняя львовянка, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По этому факту следователи открыли уголовное дело. Максимальное наказание — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, мы ранее писали, что на автодороге Киев — Чоп в селе Ямполь произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погиб и пострадавшие.

Также мы ранее писали, что на улице Владимира Великого во Львове водитель BMW 530D наехал на трех пешеходов  — 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку. Все пострадавшие  — жители Львовской области.

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