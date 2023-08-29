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У Львові сталася потрійна ДТП, є постраждалі

29 серпня 2023 13:25
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові сталася потрійна ДТП, є постраждалі
У ДТП зіштовхнулись три автівки. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вчора, 28 серпня, близько 20:40, на перехресті вулиць Замарстинівської та Детька у Львові, відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, Audi A4 та Skoda Fabia. Внаслідок ДТП пасажирку Audi A4 госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, яким керував 58-річний киянин та Audi A4 під керуванням 22-річного львів’янина. Після цього Land Rover здійснив зіткнення з автомобілем Skoda Fabia, яким керував 29-річний львів’янин. Внаслідок ДТП пасажирка Audi A4, 22-річна львів’янка, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на автодорозі Київ — Чоп у селі Ямпіль трапилась ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів є загиблий та постраждалі.

Також ми раніше писали, що на вулиці Володимира Великого у Львові водій BMW 530D наїхав на трьох пішоходів — 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку. Усі постраждалі — мешканці Львівської області.

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