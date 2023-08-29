У Львові сталася потрійна ДТП, є постраждалі

У ДТП зіштовхнулись три автівки. Фото: Нацполіція Львівщини

Вчора, 28 серпня, близько 20:40, на перехресті вулиць Замарстинівської та Детька у Львові, відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, Audi A4 та Skoda Fabia. Внаслідок ДТП пасажирку Audi A4 госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, яким керував 58-річний киянин та Audi A4 під керуванням 22-річного львів’янина. Після цього Land Rover здійснив зіткнення з автомобілем Skoda Fabia, яким керував 29-річний львів’янин. Внаслідок ДТП пасажирка Audi A4, 22-річна львів’янка, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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