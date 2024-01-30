Во Львове произошла стрельба — ранен человек

Автомобиль скорой помощи спешит на вызов. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Во Львове сегодня, 30 января, на улице Пасечной во время уличного конфликта произошла стрельба. В результате инцидента был ранен в ногу мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Читайте также:

Во Львове произошла стрельба — детали

Как сообщили изданию очевидцы, инцидент произошел около 16:00 на улице Пасечной, 88, где один из участников инцидента выстрелил из пистолета в ногу своему оппоненту. Раненого 27-летнего львовянина госпитализировали с огнестрельным ранением бедра в больницу святого Луки. На месте работает следственно-оперативная группа, которая изучает обстоятельства конфликта.

"Поступило сообщение, что неизвестный мужчина выстрелил в другого мужчину. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства", — сообщили в департаменте полиции Львовской области.

Больше подробностей об инциденте правоохранители пообещали предоставить по итогам оперативных работ.

Напомним, ранее в Червонограде Львовской области 29-летняя женщина собиралась обменять в сервисном центре Министерства внутренних дел фальшивые права. Этот документ оказался подлогом.

Добавим, что не так давно на перекрестке улиц Чупринки и Киевской во Львове произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, к счастью, обошлось без пострадавших.