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Во Львове произошла стрельба — ранен человек

30 января 2024 21:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львове произошла стрельба — ранен человек
Автомобиль скорой помощи спешит на вызов. Фото иллюстративное: РБК-Украина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львове сегодня, 30 января, на улице Пасечной во время уличного конфликта произошла стрельба. В результате инцидента был ранен в ногу мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Как сообщили изданию очевидцы, инцидент произошел около 16:00 на улице Пасечной, 88, где один из участников инцидента выстрелил из пистолета в ногу своему оппоненту. Раненого 27-летнего львовянина госпитализировали с огнестрельным ранением бедра в больницу святого Луки. На месте работает следственно-оперативная группа, которая изучает обстоятельства конфликта.

"Поступило сообщение, что неизвестный мужчина выстрелил в другого мужчину. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства", — сообщили в департаменте полиции Львовской области.

Больше подробностей об инциденте правоохранители пообещали предоставить по итогам оперативных работ.

Напомним, ранее в Червонограде Львовской области 29-летняя женщина собиралась обменять в сервисном центре Министерства внутренних дел фальшивые права. Этот документ оказался подлогом.

Добавим, что не так давно на перекрестке улиц Чупринки и Киевской во Львове произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, к счастью, обошлось без пострадавших.

Львов
стрельба
полиция
Украина
Криминал

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