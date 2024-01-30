У Львові сталася стрілянина — поранено людину

Автомобіль "швидкої допомоги" поспішає на виклик. Фото ілюстративне: РБК-Україна

У Львові сьогодні, у вівторок, 30 січня, на вулиці Пасічній під час вуличного конфлікту сталася стрілянина. Внаслідок інциденту, було поранено в ногу постраждалого, наразі його шпиталізували.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Як повідомили виданню очевидці, інцидент стався близько 16:00 на вулиці Пасічній, 88, де один з учасників інциденту вистрелив з пістолета в ногу своєму опоненту. Пораненого 27-річного львів'янина шпиталізували з вогнепальним пораненням стегна до лікарні святого Луки. На місці працює слідчо-оперативна група, яка вивчає обставини конфлікту.

"Надійшло повідомлення, що невідомий чоловік вистрелив в іншого чоловіка. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють усі обставини", — повідомили виданню у департаменті поліції Львівщини.

Більше подробиць про інцидент правоохоронці пообіцяли надати за підсумком оперативних робіт.

Нагадаємо, що раніше у Червонограді Львівської області 29-річна жінка збиралася обміняти у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ фальшиві права. Цей документ виявився підробкою.

Додамо, що не так давно на перехресті вулиць Чупринки та Київська у Львові трапилася серйозна ДТП. Зіткнулися дві автівки, на щастя, обійшлося без постраждалих.