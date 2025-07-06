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Главная Львов Во Львове судили чиновника за взятку — почему отменили наказание

Во Львове судили чиновника за взятку — почему отменили наказание

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 00:33
Львовского чиновника суд решил не наказывать за получение взятки
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Во Львове Галицкий районный суд принял решение по делу бывшего начальника управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы. Его задержали на получении взятки.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

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Детали дела

Ранее, в августе 2023 года, тот же суд признал обвиняемого виновным в получении взятки и назначил ему пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако Львовский апелляционный суд отменил этот приговор и направил дело на повторное рассмотрение.

По материалам дела, в январе 2020 года чиновник получил от предпринимательницы 300 долларов за содействие в выдаче акта о соответствии санитарным требованиям помещения для стоматологической клиники. Сам обвиняемый свою вину не признал, утверждая, что деньги были предназначены для покрытия расходов на его поездку в Киев.

Окончательное решение суда

Суд признал ответчика виновным в злоупотреблении влиянием и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен. Однако, учитывая истечение срока давности, чиновник был освобожден от отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что во Львове судили акушерку родильного отделения, которая избила коллегу медицинскими инструментами. Конфликт произошел среди ночи в областной клинической больнице.

Ранее во Львове суд наказал военнослужащего, который нарушил правила обращения с оружием.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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