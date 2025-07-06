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Головна Львів У Львові судили чиновника за хабар — чому скасували покарання

У Львові судили чиновника за хабар — чому скасували покарання

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 00:33
Львівського чиновника суд вирішив не карати за отримання хабаря
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Львові Галицький районний суд ухвалив рішення щодо справи колишнього начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби. Його затримали на отриманні хабаря.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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Деталі справи

Раніше, у серпні 2023 року, той же суд визнав обвинуваченого винним в отриманні хабаря та призначив йому п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак Львівський апеляційний суд скасував цей вирок та направив справу на повторний розгляд.

За матеріалами справи, у січні 2020 року посадовець отримав від підприємниці 300 доларів за сприяння у видачі акту про відповідність санітарним вимогам приміщення для стоматологічної клініки. Сам обвинувачений свою вину не визнав, стверджуючи, що гроші були призначені для покриття витрат на його поїздку до Києва.

Остаточне рішення суду

Суд визнав відповідача винним у зловживанні впливом та призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Проте, враховуючи сплив строку давності, чиновник був звільнений від відбування покарання.

Раніше повідомлялось, що у Львові судили акушерку пологового відділення, яка побила колегу медичними інструментами. Конфлікт стався серед ночі в обласній клінічній лікарні.

Раніше у Львові суд покарав військовослужбовця, який порушив правила поводження зі зброєю. 

суд хабар Львів чиновники судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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