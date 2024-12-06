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Во Львове судили мужчину за насилие над тестем

6 декабря 2024 10:39
Виктория Козырь - редактор
Львовский суд вынес приговор по делу о домашнем насилии
Человек за решеткой. Фото: Дивись.ІНФО
Виктория Козырь - редактор

Во Львове судили мужчину за нападение на своего тестя. Мужчины поссорились и подрались во дворе дома.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Львова, который явился на Opendatabot.

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По материалам судебного дела обвиняемым является уроженец села Добростаны в Яворивском районе. Он является предпринимателем и воспитывает троих малолетних детей.

Инцидент произошел 15 сентября 2024 года. Мужчина поссорился с тестем во дворе дома. В какой момент словесный спор перерос в толкотню. Обвиняемый толкнул тестя и бросил его на бетонное покрытие, от чего у него возникли легкие телесные повреждения.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за преднамеренное нанесение легких телесных повреждений. Обвиняемый искренне раскаялся в совершенном и полностью подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте.

Ввиду отсутствия предварительных судимостей, смягчающие обстоятельства (искреннее раскаяние) и отягчающие обстоятельства (совершение насилия в семейных отношениях в присутствии ребенка), суд назначил обвиняемому штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет в настоящее время 850 гривен.

На приговор еще может быть подана апелляция во Львовский апелляционный суд в течение 30 дней.

Напомним, во Львове продолжается громкий судебный процесс над Вячеславом Зинченко, подозреваемым в убийстве Ирины Фарион. На нем адвокат обвиняемого заявил, что парень не виноват, потому что оказался не в том месте и не в то время, что якобы стало стечением обстоятельств.

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