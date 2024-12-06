Львівський суд виніс вирок у справі про домашнє насильство

Людина за ґратами. Фото: Дивись.ІНФО

У Львові судили чоловіка за напад на свого тестя. Чоловіки посварилися та побилися на подвір'ї будинку.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Львова, який з'явився на Opendatabot.

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Чоловік штовхнув тестя під час сварки

За матеріалами судової справи, обвинуваченим є уродженець села Добростани у Яворівському районі. Він є підприємцем та виховує трьох малолітних дітей.

Інцидент стався 15 вересня 2024 року. Чоловік посварився із тестем на подвір'ї будинку. Якоїсь миті словесна суперечка переросла у штовханину. Обвинувачений штурхнув тестя та кинув його на бетонне покриття, від чого у нього виникли легкі тілесні ушкодження.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому та повністю підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті.

Зважаючи на відсутність попередніх судимостей, наявність пом'якшувальних обставин (щире каяття) та обтяжувальних обставин (здійснення насильства в сімейних відносинах у присутності дитини), суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить на цей час 850 гривень.

На вирок ще можна подати апеляцію до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Львові триває гучний судовий процес над В'ячеславом Зінченком, який є підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. На ньому адвокат обвинуваченого заявив, що хлопець не винен, бо опинився не в тому місці і не в той час, що нібито стало збігом обставин.