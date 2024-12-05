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Во Львове судили одессита за подмену украденных долларов липовыми

5 декабря 2024 11:57
Виктория Козырь - редактор
Во Львове судили мужчину за кражу денег и замену их на игрушечные
Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виктория Козырь - редактор

Во Львове осудили мужчину, который обворовал пассажира в купе поезда "Киев — Львов" и подменил наличные игрушечными деньгами. Кроме того, как выяснилось, житель Одессы активно пользовался поддельными документами.

Об этом говорится в приговоре Лычаковского районного суда Львова, передает OpandataBot.

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Согласно материалам следствия, обвиняемый совершил кражу 28 февраля 2024 года в вагоне поезда сообщением "Киев — Львов". В ходе поездки он занял место в купе с потерпевшим и, заметив в сумке конверт с деньгами, заменил 8800 долларов США сувенирными банкнотами. Общая сумма украденных средств по курсу НБУ составила 336 160 гривен. После кражи мужчина покинул поезд во Львове.

Впрочем, следователи также узнали, что обвиняемый занимался подделкой документов. В мае 2024 года он изготовил фальшивое удостоверение и использовал его для приобретения билета в поезде "Киев-Ковель".

В июле, во время обыска, правоохранители обнаружили у него несколько поддельных документов с вклеенными фотографиями. По словам мужчины, он самостоятельно менял данные на бланках, приобретенных в Киеве и Одессе.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения),
  • ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка и использование официальных документов).

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако с учетом смягчающих обстоятельств, таких как искреннее раскаяние, активное содействие следствию и возмещение вреда потерпевшему, обвиняемый был освобожден от реального отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Несмотря на это, в течение испытательного периода мужчина обязан периодически являться в уполномоченный орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Также суд принял взыскать с обвиняемого 8708 гривен за проведение экспертиз.

Напомним, во Львове судили мужчину, которого женщина обвинила в избиении.

Также житель Львовщины оказался на скамье подсудимых за самовольное оставление части.

Одесса суд Львов похищение деньги доллар подделки

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