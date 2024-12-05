У Львові судили чоловіка за крадіжку грошей та підміну їх на іграшкові

Долари у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Львові засудили чоловіка, який обікрав пасажира в купе поїзда "Київ — Львів" та підмінив готівку іграшковими грошима. Крім того, як виявилось, мешканець Одеси активно користувався підробленими документами.

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Про це йдеться у вироку Личаківського районного суду Львова, як передає OpandataBot.

Чоловік поцупив з конверта 8800 доларів і підмінив їх на іграшкові

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений скоїв крадіжку 28 лютого 2024 року у вагоні поїзда сполучення "Київ–Львів". Під час поїздки він зайняв місце в купе з потерпілим і, помітивши у сумці конверт із грошима, замінив 8800 доларів США сувенірними банкнотами. Загальна сума викрадених коштів за курсом НБУ становила 336 160 гривень. Після крадіжки чоловік покинув поїзд у Львові.

Втім, слідчі також дізналися, що обвинувачений займався підробкою документів. У травні 2024 року він виготовив фальшиве посвідчення та використав його для придбання квитка в поїзді "Київ–Ковель".

У липні, під час обшуку, правоохоронці виявили у нього кілька підроблених документів із вклеєними фотографіями. За словами чоловіка, він самостійно змінював дані на бланках, які придбав у Києві та Одесі.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану),

ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підробка та використання офіційних документів).

Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Однак з урахуванням пом’якшувальних обставин, таких як щире каяття, активне сприяння слідству та відшкодування шкоди потерпілому, обвинуваченого було звільнено від реального відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

Попри це, протягом випробувального періоду чоловік зобов’язаний періодично з’являтися до уповноваженого органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Також суд ухвалив стягнути з обвинуваченого 8708 гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, якого жінка звинуватила у побитті.

Також мешканець Львівщини опинився на лаві підсудних за самовільне залишення частини.