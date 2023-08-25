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Во Львове судили учительницу из Горловки, поддерживавшую агрессию РФ

25 августа 2023 12:33
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове судили учительницу из Горловки, поддерживавшую агрессию РФ
Судейский молоток. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове Галицкий районный суд вынес приговор учительнице, которая поддерживала аргессию РФ и преподавала русский язык и литературу в школе оккупированной Горловки. Женщине назначили три года тюрьмы, но освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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"Как указано в приговоре суда, вынесенном в августе 2023 года, уроженка Полтавской области Виктория Сухих в неустановленное следствием время, но не позднее января 2023 года, находясь во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области, согласилась на сотрудничество с россиянами. Она поддерживала и распространяла вражескую пропаганду в российской соцсети  "ВКонтакте" и делала это в группе 8 класса, где она была классной руководительницей",  — говорится в сообщении.

Украинские правоохранители обвинили учительницу в коллаборационной деятельности. В суде женщина признала свою вину и заключила соглашение о признании виновности прокурора.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут судить женщину, поддержавшую агрессию РФ и пошедшую на сотрудничество с оккупантами. Она добровольно приняла предложение и заняла должность заместителя директора школы в одном из городов Донецкой области.

Также мы писали, что суд на Львовщине назначил 5 лет лишения свободы россиянину, который оправдывал и защищал военных РФ. Муж распространял соответствующие сообщения в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники".

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