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У Львові судили вчительку з Горлівки, яка підтримувала агресію РФ

25 серпня 2023 12:33
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові судили вчительку з Горлівки, яка підтримувала агресію РФ
Суддівський молоток. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові Галицький районний суд виніс вирок вчительці, яка підтримувала аргесію РФ та та викладала російську мову та літературу в школі окупованої Горлівки. Жінці призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Про це пише ZAXID.NET.

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"Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, уродженка Полтавської області Вікторія Сухих у невстановлений слідством час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у тимчасово окупованому місті Горлівка на Донеччині погодилась на співпрацю з росіянами.  Вона заперечувала російську збройну агресію, підтримувала та поширювала ворожу пропаганду у російській соцмережі  та робила це "Вконтакті" у групі 8 класу, де вона була класною керівничкою", — йдеться у повідомленні.

Українські правоохоронці обвинуватили вчительку у колабораційній діяльності. У суді жінка визнала свою провину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові судитимуть  жінку, яка підтримала агресію РФ та пішла на співпрацю з окупантами. Вона добровільно прийняла пропозицію та обійняла посаду заступника директора школи в одному із міст Донецької області.

Також, ми писали, що суд на Львівщині призначив 5 років позбавлення волі росіянину, який виправдовував та захищав військових РФ. Чоловік поширював відповідні дописи в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники".

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