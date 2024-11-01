Трижды ходил в СЗЧ – во Львове вынесли приговор военному

Франковский райсуд Львова. Фото: пресс-служба суда

Во Львове судили военнослужащего из-за самовольного ухода из части. Такое нарушение он совершил трижды.

Об этом пишет LVIV MEDIA.

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Детали дела

В начале марта этого года мужчина самовольно покинул воинскую часть, в которой проходил службу. Он вернулся в середине апреля, а затем еще раз исчез вплоть до середины июня. В третий раз такой случай произошел в середине июля и вернулся мужчина на службу в середине сентября 2024 года.

Обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Решение суда

Суд признал виновным военнослужащего в совершении уголовного преступления и назначил пять лет лишения свободы.

Напомним, во Львове будут судить адвоката, которая разжигала национальную рознь и распространяла коммунистическую символику.

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