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Во Львове судили военного, который трижды осуществил СЗЧ

1 ноября 2024 15:29
Виктория Козырь - редактор
Трижды ходил в СЗЧ – во Львове вынесли приговор военному
Франковский райсуд Львова. Фото: пресс-служба суда
Виктория Козырь - редактор

Во Львове судили военнослужащего из-за самовольного ухода из части. Такое нарушение он совершил трижды.

Об этом пишет LVIV MEDIA.

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Детали дела

В начале марта этого года мужчина самовольно покинул воинскую часть, в которой проходил службу. Он вернулся в середине апреля, а затем еще раз исчез вплоть до середины июня. В третий раз такой случай произошел в середине июля и вернулся мужчина на службу в середине сентября 2024 года.

Обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Решение суда

Суд признал виновным военнослужащего в совершении уголовного преступления и назначил пять лет лишения свободы.

Напомним, во Львове будут судить адвоката, которая разжигала национальную рознь и распространяла коммунистическую символику.

Также мы писали, что во Львове директор одной из школ взяла на работу свою мать и выписывала ей премии. Франковский районный суд Львова

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