Тричі ходив у СЗЧ - у Львові винесли вирок військовому

У Львові судили військового, який тричі здійснив СЗЧ
У Львові судили військовослужбовця через самовільне залишення частини. Таке порушення він скоїв тричі.
Про це пише LVIV MEDIA.
Деталі справи
На початку березня цього року чоловік самовільно залишив військову частину, в якій проходив службу. Він повернувся у середині квітня, а потім ще раз зник аж до середини червня. Втретє такий випадок стався у середині липня та повернувся чоловік на службу у середині вересні 2024 року.
Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.
Рішення суду
Суд визнав винним військовослужбовця у вчиненні кримінального правопорушення та призначив пʼять років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Львові судитимуть адвокатку, яка розпалювала національну ворожнечу та поширювала комуністичну символіку.
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