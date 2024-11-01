Тричі ходив у СЗЧ - у Львові винесли вирок військовому

Франківський районний суд Львова. Фото: пресслужба суду

У Львові судили військовослужбовця через самовільне залишення частини. Таке порушення він скоїв тричі.

Про це пише LVIV MEDIA.

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Деталі справи

На початку березня цього року чоловік самовільно залишив військову частину, в якій проходив службу. Він повернувся у середині квітня, а потім ще раз зник аж до середини червня. Втретє такий випадок стався у середині липня та повернувся чоловік на службу у середині вересні 2024 року.

Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Рішення суду

Суд визнав винним військовослужбовця у вчиненні кримінального правопорушення та призначив пʼять років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові судитимуть адвокатку, яка розпалювала національну ворожнечу та поширювала комуністичну символіку.

Також ми писали, що у Львові директорка однієї зі шкіл взяла на роботу свою матір та виписувала їй премії.Франківський районний суд Львова