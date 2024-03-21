Во Львове будут судить женщину, которую обвиняют в смерти младенца

Полицейская поисково-спасательная группа. Фото иллюстративное: Национальная полиция

Галицкая окружная прокуратура Львова направила в суд обвинение в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в невыполнении родительских обязанностей. Последствиями их неисполнения стала смерть двухлетнего младенца.

Об этом информирует пресс-служба Львовской окружной прокуратуры.

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Расследование установило, что в августе прошлого года обвиняемая вместе со своей двухлетней дочерью отдыхала на берегу озера в одном из сел Львовского района. Однако мать была в нетрезвом состоянии и оставила ребенка без присмотра у водоема.

В результате младенец без должного присмотра, упал в водоем, и утонул.

Однако спустя всего несколько часов женщина заметила, что дочери нет, и сообщила в полицию о ее исчезновении. Тогда правоохранители обнаружили тело девочки в воде почти рядом с тем местом, где отдыхала мать.

Женщине грозит до пяти лет заключения.

Напомним, ранее Сиховский райсуд Львова приговорил мужчину, который отказался от мобилизации из-за нежелания убивать к трехлетнему сроку заключения.

В то же время Галицкий райсуд города оштрафовал на 180 тысяч гривен помощника депутата Львовского облсовета, Александра Ганущина, Андрея Туписа за участие в переправке мужчин призывного возраста за границу.