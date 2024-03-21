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У Львові судитимуть жінку, яку звинувачують у смерті немовляти

21 березня 2024 19:41
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Ілля Рябінін
редактор
У Львові судитимуть жінку, яку звинувачують у смерті немовляти
Поліцейська пошуково-рятувальна група. Фото ілюстративне: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Галицька окружна прокуратура Львова скерувала до суду звинувачення щодо 38-річної жінки, яку звинувачують у невиконанні батьківських обов'язків. Наслідками їхнього невиконання стала смерть дворічного немовляти.

Про це інформує пресслужба Львівської окружної прокуратури.

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Розслідування встановило, що торік у серпні обвинувачена разом зі своєю дворічною донькою відпочивала на березі озеру в одному із сіл Львівського району. Проте матір була в нетверезому стані та залишила дитину без нагляду біля водойми. 

В результаті немовля без належного нагляду, впало у водойму, і втопилося.

Проте лише через кілька годин жінка помітила, що доньки немає, і повідомила у поліцію про її зникнення. Тоді правоохоронці знайшли тіло дівчинки у воді майже поруч з тим місцем, де відпочивала матір.

Жінці загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Сихівський райсуд Львова засудив чоловіка, який відмовився від мобілізації через небажання вбивати до трирічного терміну ув’язнення.

Водночас Галицький райсуд міста оштрафував на 180 тисяч гривень помічника депутата Львівської облради, Олександра Ганущина, Андрія Тупіса за участь у переправленні чоловіків призовного віку за кордон. 

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