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Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

29 октября 2024 22:58
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Комендантский час во Львове — Bolt возобновляет работу
Такси Bolt. Фото: Bolt
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Компания Bolt впервые с начала полномасштабного вторжения запустила услуги перевозки во время комендантского часа во Львове. Такое решение было принято по просьбе Львовского городского совета и областной военной администрации, чтобы обеспечить возможность безопасного передвижения ночью в чрезвычайных случаях.

Об этом сообщил руководитель направления райдхейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик в комментарии "Экономической правде" во вторник, 29 октября.

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"Данный запуск — это новый шаг для Bolt, и мы впервые во время полномасштабного вторжения предоставляем возможность пользоваться сервисом во время комендантского часа, в частности, во Львове. Это решение было принято в ответ на запрос Львовского городского совета и Львовской областной военной администрации, чтобы обеспечить безопасное перемещение людей, когда это действительно нужно", — заявил Павлик.

В настоящее время услуга активирована только во Львове, однако Bolt готова рассмотреть подобные запросы от других городов при условии соответствующего обращения от местных властей.

Ранее мы сообщали, что во Львове чиновники готовят необходимые документы для оформления земельного участка под площадку, куда планируют привезти на хранение брошенные на улицах города автомобили.

Также во Львове прошло судебное заседание по ликвидации Львовского автобусного завода. Его признали банкротом еще в 2014 году.

Украина Львовская область Bolt Львов комендантский час

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