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У Львові таксі Bolt відновлює роботу в комендантську годину

29 жовтня 2024 22:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Комендантська година у Львові — Bolt відновлює роботу
Таксі Bolt. Фото: Bolt
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Компанія Bolt вперше від початку повномасштабного вторгнення запустила послуги перевезення під час комендантської години у Львові. Таке рішення ухвалили на прохання Львівської міської ради та обласної військової адміністрації, щоб забезпечити можливість безпечного пересування вночі у надзвичайних випадках.

Про це повідомив керівник напрямку райдхейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик в коментарі "Економічній правді" у вівторок, 29 жовтня.

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"Цей запуск — це новий крок для Bolt, і ми вперше під час повномасштабного вторгнення надаємо можливість користуватися сервісом під час комендантської години, зокрема у Львові. Це рішення було прийнято у відповідь на запит Львівської міської ради та Львівської обласної військової адміністрації, щоб забезпечити безпечне переміщення людей, коли це дійсно потрібно", — заявив Павлик.

Наразі послугу активовано лише у Львові, однак Bolt готова розглянути подібні запити від інших міст за умови відповідного звернення від місцевої влади.

Раніше ми повідомляли, що у Львові чиновники готують необхідні документи для оформлення земельної ділянки під майданчик, куди планують привезти на зберігання покинуті на вулицях міста автомобілі.

Також у Львові пройшло судове засідання щодо ліквідації Львівського автобусного заводу. Його визнали банкрутом ще у 2014 році.

Україна Львівська область Bolt Львів комендантська година

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