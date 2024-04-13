Во Львове у водителя во время движения автомобиля остановилось сердце

Спасатели и прохожие на месте происшествия. Фото: скриншот

Во Львове мужчине стало плохо во время пребывания за рулем. Он потерял управление и сбил дорожный знак. Прибывшие на место происшествия врачи доставили мужчину в больницу в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 13 апреля.

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ДТП произошло около 16:00 на проспекте Иоанна Павла II вблизи рынка "Шувар". Водителю Volkswagen, ехавшему в авто с женой, внезапно стало плохо. Он потерял сознание, съехал с проезжей части на разделительную полосу, где врезался в столб.

По предварительным данным, у 66-летнего мужчины произошла остановка сердца. В результате его доставили в больницу святого Луки в состоянии клинической смерти.

Ранее мы сообщали, что на трассе Львов — Тернополь в пятницу, 12 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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