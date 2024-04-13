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Во Львове у водителя во время движения автомобиля остановилось сердце

13 апреля 2024 20:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове у водителя во время движения автомобиля остановилось сердце
Спасатели и прохожие на месте происшествия. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове мужчине стало плохо во время пребывания за рулем. Он потерял управление и сбил дорожный знак. Прибывшие на место происшествия врачи доставили мужчину в больницу в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 13 апреля.

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Во Львове у водителя остановилось сердце

ДТП произошло около 16:00 на проспекте Иоанна Павла II вблизи рынка "Шувар". Водителю Volkswagen, ехавшему в авто с женой, внезапно стало плохо. Он потерял сознание, съехал с проезжей части на разделительную полосу, где врезался в столб.

По предварительным данным, у 66-летнего мужчины произошла остановка сердца. В результате его доставили в больницу святого Луки в состоянии клинической смерти.

Ранее мы сообщали, что на трассе Львов — Тернополь в пятницу, 12 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В селе Мощана вблизи Львова произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. На автомагистрали столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, водители которых погибли на месте.

ДТП
Львов
дороги
Украина
сердечный приступ

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