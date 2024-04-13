У Львові у водія під час руху автомобіля зупинилося серце

Рятувальники і перехожі на місці події. Фото: скриншот

У Львові чоловіку стало погано під час перебування за кермом. Він втратив керування і збив дорожній знак. Прибулі на місце події лікарі доправили чоловіка до лікарні у стані клінічної смерті.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 13 квітня.

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У Львові у водія зупинилося серце

ДТП сталася близько 16:00 на проспекті Йоана Павла II поблизу ринку "Шувар". Водію Volkswagen, який їхав в авто з дружиною, раптово стало погано. Він знепритомнів, з’їхав з проїжджої частини на розділювальну смугу, де врізався у стовп.

За попередніми даними, у 66-річного чоловіка сталася зупинка серця. Внаслідок чого його доправили в лікарню святого Луки у стані клінічної смерті.

Раніше ми повідомляли, що на трасі Львів — Тернопіль у п'ятницю, 12 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, є постраждалі.

У селі Мощана поблизу Львова сталася моторошна дорожня-транспортна пригода. На автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль, чиї водії загинули на місці.