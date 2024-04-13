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У Львові у водія під час руху автомобіля зупинилося серце

13 квітня 2024 20:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові у водія під час руху автомобіля зупинилося серце
Рятувальники і перехожі на місці події. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові чоловіку стало погано під час перебування за кермом. Він втратив керування і збив дорожній знак. Прибулі на місце події лікарі доправили чоловіка до лікарні у стані клінічної смерті.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 13 квітня.

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У Львові у водія зупинилося серце

ДТП сталася близько 16:00 на проспекті Йоана Павла II поблизу ринку "Шувар". Водію Volkswagen, який їхав в авто з дружиною, раптово стало погано. Він знепритомнів, з’їхав з проїжджої частини на розділювальну смугу, де врізався у стовп.

За попередніми даними, у 66-річного чоловіка сталася зупинка серця. Внаслідок чого його доправили в лікарню святого Луки у стані клінічної смерті.

Раніше ми повідомляли, що на трасі Львів — Тернопіль у п'ятницю, 12 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, є постраждалі. 

У селі Мощана поблизу Львова сталася моторошна дорожня-транспортна пригода. На автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль, чиї водії загинули на місці.

ДТП
Львів
дороги
Україна
серцевий напад

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