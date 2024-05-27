Полиция разоблачила очередную ботоферму во львовском бизнес-центре — что известно

Николай Тищенко и сотрудник полицейской СОГ на месте инцидента. Фото: скриншот

Во львовском бизнес-центре "Меридиан" в понедельник, 27 мая, разоблачили масштабную ботоферму, которая могла выманивать деньги из украинцев. Полиция уже открыла уголовное производство.

Об этом сообщил народный депутат Николай Тищенко.

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По словам нардепа, мошенники действовали в местном бизнес-центре, расположенном по улице Героев УПА, 73, корпус №7. Он отметил, что злоумышленники действуют на третьем, четвертом, девятом, восьмом и 10 этажах БЦ.

"Моему возмущению нет предела! Более шести этажей в центре Львова набиты мошенниками. Какой позор! Во время войны воровать деньги у людей под обстрелами!", — говорит он.

На вызов нардепа прибыла следственно-оперативная группа полиции. По мнению политика, в таком случае мошенники бывают в сговоре с владельцами здания, чем продолжают давить на правоохранителей.

"В своем заявлении мы всегда указываем соучастниками владельца бизнес-центра, где расположена ботоферма и начальник охраны. Ведь они действуют по предварительному сговору с мошенниками, как мы видим сейчас на видео, сопротивляются национальной полиции и делают все, чтобы работа по обману украинцев не останавливалась", — сказал Тищенко, и добавил, что правоохранители открыли уголовное производство.

В то же время в ГУНП во Львовской области инцидент пока не комментировали.

Напомним, ранее во Львове неизвестный напал на школьника-одинадцатиклассника, в результате чего полиция открыла два уголовных производства.

Также не так давно на улице Научной, водитель автомобиля наехал на шестилетнего ребенка, в результате чего мальчика срочно госпитализировали с многочисленными травмами.