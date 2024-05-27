Поліція викрила чергову ботоферму у львівському бізнес-центрі — що відомо

Микола Тищенко та працівник поліцейської СОГ на місці інциденту. Фото: скриншот

У львівському бізнес-центрі "Меридіан" в понеділок, 27 травня, викрили масштабну ботоферму, яка могла виманювати гроші з українців. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомив народний депутат Микола Тищенко.

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За словами нардепа, шахраї діяли в місцевому бізнес-центрі, який розташований по вулиці Героїв УПА, 73, корпус №7. Він зауважив, що зловмисники діють на третьому, четвертому, дев'ятому, восьмому та 10 поверхах БЦ.

"Моєму обуренню немає меж! Понад шість поверхів у центрі Львова набито шахраями. Яка ганьба! Під час війни красти гроші у людей під обстрілами!", — каже він.

На виклик нардепа прибула слідчо-оперативна група поліції. На думку політика, у такому випадку, шахраї бувають у змові з власниками будівлі, чим продовжують тиснути на правоохоронців.

"У своїй заяві ми завжди вказуємо співучасниками власника бізнес-центру, де розташована ботоферма та начальника охорони. Адже вони діють за попередньою змовою з шахраями, як ми бачимо зараз на відео, чинять опір національній поліції та роблять все, щоб робота по оманюванню українців не зупинялась", — сказав Тищенко, та додав, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Водночас в ГУНП у Львівській області інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, раніше у Львові невідомий навпав на школяра-одинадцятикласника, внаслідок чого поліція відкрила два кримінальних провадження.

Також не так давно на вулиці Науковій, водій автомобіля наїхав на шестирічну дитину, в результаті чого хлопчика терміново ушпиталили з численними травмами.