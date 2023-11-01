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Во Львове у нарушительницы комендантского часа патрульные нашли наркотики

1 ноября 2023 13:14
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове у нарушительницы комендантского часа патрульные нашли наркотики
Наркотики изъяли правоохранители. Фото: Патрульная полиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове патрульные во время проверки автомобилей в комендантский час обнаружили у 20-летней женщины свертки с подозрительными веществами. У женщины патрульные изъяли 22 свертка на экспертизу.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовщины.

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Удалены пакеты с веществом правоохранителями. Фото: Полиция Львовской области.
Изъятые правоохранителями пакетики с веществом. Фото: полиция Львовской области.

"Ночью, во время комендантского часа, на улице Стрыйской патрульный 3-го батальона остановил автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 48-летний мужчина. С ним в автомобиле находилась 20-летняя пассажирка. Обеим гражданам провели поверхностную проверку. У молодой женщины обнаружили пакет, в котором было 20 свертков в изолирующей ленте и два цветных пакетика с кристаллическими порошкообразными веществами", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли пакетики с накротическим веществом. Фото: Патрульная полиция Львовщины
Правоохранители изъяли пакетики с наркотическим веществом. Фото: патрульная полиция Львовщины

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Женщина была доставлена в отдел полиции для установления обстоятельств.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове правоохранители задержали 11 мужчин, которые организовали схему сбыта наркотиков в колонии. Еженедельно поставляли до 150 наркосодержащих таблеток. Ориентировочная месячная прибыль от наркобизнеса составила до 1,5 млн грн.

Также мы писали, что во Львове на улице Кульпарковской правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который имел с собой восемь свертков с веществом, похожим на наркотическое средство "каннабис". Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

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