Во Львове у нарушительницы комендантского часа патрульные нашли наркотики

Наркотики изъяли правоохранители. Фото: Патрульная полиция Львовщины

Во Львове патрульные во время проверки автомобилей в комендантский час обнаружили у 20-летней женщины свертки с подозрительными веществами. У женщины патрульные изъяли 22 свертка на экспертизу.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовщины.

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Изъятые правоохранителями пакетики с веществом. Фото: полиция Львовской области.

"Ночью, во время комендантского часа, на улице Стрыйской патрульный 3-го батальона остановил автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 48-летний мужчина. С ним в автомобиле находилась 20-летняя пассажирка. Обеим гражданам провели поверхностную проверку. У молодой женщины обнаружили пакет, в котором было 20 свертков в изолирующей ленте и два цветных пакетика с кристаллическими порошкообразными веществами", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли пакетики с наркотическим веществом. Фото: патрульная полиция Львовщины

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Женщина была доставлена в отдел полиции для установления обстоятельств.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове правоохранители задержали 11 мужчин, которые организовали схему сбыта наркотиков в колонии. Еженедельно поставляли до 150 наркосодержащих таблеток. Ориентировочная месячная прибыль от наркобизнеса составила до 1,5 млн грн.

Также мы писали, что во Львове на улице Кульпарковской правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который имел с собой восемь свертков с веществом, похожим на наркотическое средство "каннабис". Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.