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У Львові затримали групу чоловіків, які організували наркобізнес з місячним прибутком до 1,5 млн грн

23 жовтня 2023 14:09
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові затримали групу чоловіків, які організували наркобізнес з місячним прибутком до 1,5 млн грн
Затримання одного з чоловіків. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові правоохоронці затримали 11 чоловіків, які  організували схему збуту наркотиків у колонії. Щотижня постачали до 150 нарковмісних пігулок. Орієнтовний місячний прибуток від наркобізнесу становив до 1,5 млн грн.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, у Львові група чоловіків налагодили схему збуту метадону та бупренорфіну серед наркозалежних у місцях позбавлення волі.

Затримання учасника злочинної групи. Львівська обласна прокуратура
Затримання учасника злочинної групи. Львівська обласна прокуратура

"Для цього учасники організованої групи, які перебували на волі, постачали "товар" членам іншого угрупування в тюрму. Доставляли наркотичні засоби шляхом перекидання через охоронюваний периметр колонії. Для виконання цього завдання вони залучили ще чотирьох місцевих мешканців. Щотижня постачали до 150 нарковмісних пігулок. Орієнтовний місячний прибуток від наркобізнесу становив до 1,5 млн грн", — йдеться у повідолменні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура
Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці вилучили наркотичні засоби, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Слідчі дії тривають, підозрювані знаходяться під вартою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині  правоохоронці викрили підпільну лабораторію, яка займалась виробництвом наркотиків. Під час обшуків там виявили та вилучили психотропних речовин на майже 90 мільйонів гривень. 

Також, ми писали, у Львові на вулиці Кульпарківській правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який мав із собою вісім пакунків з речовиною, схожою на наркотичний засіб "канабіс". Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

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