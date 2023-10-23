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Во Львове задержали группу мужчин, организовавших наркобизнес с месячной прибылью до 1,5 млн грн

23 октября 2023 14:09
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержали группу мужчин, организовавших наркобизнес с месячной прибылью до 1,5 млн грн
Задержание одного из мужчин. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове правоохранители задержали 11 мужчин, организовавших схему сбыта наркотиков в колонии. Еженедельно поставляли до 150 наркосодержащих таблеток. Ориентировочная месячная прибыль от наркобизнеса составила до 1,5 млн грн.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре .

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По данным следствия, во Львове группа мужчин наладила схему сбыта метадона и бупренорфина среди наркозависимых в местах лишения свободы.

"Для этого находившиеся на свободе участники организованной группы поставляли "товар" членам другой группировки в тюрьму. Доставляли наркотические средства через охраняемый периметр колонии. Для выполнения этой задачи они привлекли еще четырех местных жителей. Еженедельно поставляли до 150 наркосодержащих таблеток. Ориентировочная месячная прибыль от наркобизнеса составила до 1,5 млн грн", — говорится в сообщении.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура
Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители изъяли наркотические средства, денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются, подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области правоохранители разоблачили подпольную лабораторию, которая занималась производством наркотиков. Во время обысков там обнаружили и изъяли психотропные вещества почти на 90 миллионов гривен.

Также, мы писали, во Львове на улице Кульпарковской правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который имел с собой восемь пакетов с веществом, похожим на наркотическое средство "каннабис". Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

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