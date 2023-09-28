Виготовили наркотиків на 90 млн грн: на Львівщині викрили підпільну лабораторію

Правоохоронці на місці подій. Фото: Офіс Генерального прокурора

На Львівщині правоохоронці викрили підпільну лабораторію, яка займалась виробництвом наркотиків. Під час обшуків там виявили та вилучили психотропних речовин на майже 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Де організували незаконне виробництво

Відомо, що в одному з дачних будинків на Львівщині троє осіб організували підпільну лабораторію, де виробляли наркотики. Вони, зокрема, спеціалізувались на виробництві метадону та психотропних речовин.

Для виробництва злочинці систематично купували прекурсори та інше необхідне обладнання та інгредієнти.

Правоохоронці провели обшуки

Під час обшуків правоохоронці виявили близько 300 л прекурсорів, а також 50 кг порошкоподібних прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків. Також знайшли обладнання й інші речові докази.

Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Офіс Генерального прокурора

Окрім цього, було вилучено 40 кг вже готових наркотиків. Їх орієнтовна вартість за цінами чорного ринку становить майже 90 мільйонів гривень.

Учасників злочинної групи затримали.

Знайдені наркотики. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, на Львівщині засудили чоловіка, який проігнорував 5 повісток.

Додамо, СБУ викрила у Львові ексочільника оборонного заводу, який "роззброював" українську ППО напередодні вторгнення РФ. Посадовець завдав збитків на 2,4 мільйона гривень.