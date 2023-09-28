Изготовили наркотиков на 90 млн грн: во Львовской области разоблачили подпольную лабораторию

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Офис Генерального прокурора

Во Львовской области правоохранители разоблачили подпольную лабораторию, которая занималась производством наркотиков. Во время обысков там обнаружили и изъяли психотропные вещества почти на 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Где организовали незаконное производство

Известно, что в одном из дачных домов на Львовщине три человека организовали подпольную лабораторию, где производили наркотики. Они, в частности, специализировались на производстве метадона и психотропных веществ.

Для производства преступники систематически покупали прекурсоры и другое требуемое оборудование и ингредиенты.

Правоохранители провели обыски

В ходе обысков правоохранители обнаружили около 300 л прекурсоров, а также 50 кг порошкообразных прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков. Также нашли оборудование и другие вещественные доказательства.

Правоохранители проводят обыски. Фото: Офис Генерального прокурора

Кроме того, было изъято 40 кг уже готовых наркотиков. Их ориентировочная стоимость по ценам черного рынка составляет около 90 миллионов гривен.

Участники преступной группы были задержаны.

Найдены наркотики. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, во Львовской области осудили мужчину, который проигнорировал 5 повесток.

Добавим, СБУ разоблачила во Львове эксочельника оборонного завода, который "разоружал" украинскую ПВО накануне вторжения РФ. Чиновник нанес ущерб на 2,4 миллиона гривен.