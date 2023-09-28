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Изготовили наркотиков на 90 млн грн: во Львовской области разоблачили подпольную лабораторию

28 сентября 2023 11:20
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Козюк Татьяна
редактор
Изготовили наркотиков на 90 млн грн: во Львовской области разоблачили подпольную лабораторию
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Офис Генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львовской области правоохранители разоблачили подпольную лабораторию, которая занималась производством наркотиков. Во время обысков там обнаружили и изъяли психотропные вещества почти на 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Где организовали незаконное производство

Известно, что в одном из дачных домов на Львовщине три человека организовали подпольную лабораторию, где производили наркотики. Они, в частности, специализировались на производстве метадона и психотропных веществ.

Для производства преступники систематически покупали прекурсоры и другое требуемое оборудование и ингредиенты.

Правоохранители провели обыски

В ходе обысков правоохранители обнаружили около 300 л прекурсоров, а также 50 кг порошкообразных прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков. Также нашли оборудование и другие вещественные доказательства.

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Правоохранители проводят обыски. Фото: Офис Генерального прокурора

Кроме того, было изъято 40 кг уже готовых наркотиков. Их ориентировочная стоимость по ценам черного рынка составляет около 90 миллионов гривен.

Участники преступной группы были задержаны.

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Найдены наркотики. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, во Львовской области осудили мужчину, который проигнорировал 5 повесток.

Добавим, СБУ разоблачила во Львове эксочельника оборонного завода, который "разоружал" украинскую ПВО накануне вторжения РФ. Чиновник нанес ущерб на 2,4 миллиона гривен.

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