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У Львові в порушниці комендантської години патрульні знайшли наркотики

1 листопада 2023 13:14
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові в порушниці комендантської години патрульні знайшли наркотики
Наркотики які вилучии правоохоронці. Фото: Патрульна поліція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові патрульні під час перевірки автомобілів у комендантську годину виявили у 20-річної жінки згортки з підозрілими речовинами. У жінки патрульні вилучили 22 згортки на експертизу.

Про це повідомили у патрульній поліції Львіівщини.

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Жінку доставили у відділ поліції

Вилучені пакетки з речовиною правоохоронцями. Фото: Поліція Львівщини.
Вилучені пакетики з речовиною правоохоронцями. Фото: Поліція Львівщини.

"Уночі, під час комендантської години, на вулиці Стрийській патрульні 3-го батальйону зупинили автомобіль Renault Logan, за кермом якого перебував 48-річний чоловік. З ним в автомобілі перебувала 20-річна пасажирка. Обом громадянам провели поверхневу перевірку. У молодої жінки виявили пакунок у якому було 20 згортків в ізолюючій стрічці та два кольорові пакетики з кристалічною порошкоподібною речовинами", — йдеться у повідомленні.

Правохоронці вилучели пакетики з накротичною речовиною. Фото: Патрульна поліція Львівщини
Правохоронці вилучили пакетики з накротичною речовиною. Фото: Патрульна поліція Львівщини

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Жінку доставили у відділ поліції для встановлення обставин.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові правоохоронці  Львові правоохоронці затримали 11 чоловіків, які  організували схему збуту наркотиків у колонії. Щотижня постачали до 150 нарковмісних пігулок. Орієнтовний місячний прибуток від наркобізнесу становив до 1,5 млн грн.

Також ми писали, що у Львові на вулиці Кульпарківській правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який мав із собою вісім пакунків з речовиною, схожою на наркотичний засіб "канабіс". Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

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