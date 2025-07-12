Во Львове жители вышли на акцию в поддержку пленных

Люди на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в субботу, 12 июля, состоялась акция в поддержку военнопленных. Несмотря на тяжелую ночь, в котором россияне обстреляли город, жители и гости вышли на улицы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акция во Львове 12 июля

Так, ночью львовяне прятались от вражеской атаки, а уже днем вышли на акцию поддержки военнопленных "Не мовчи— полон вбиває".

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Машины на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака 1 / 10



















Неравнодушные жители и гости города собрались, чтобы напомнить об украинских защитниках, которые уже длительное время находятся в российской неволе.

Напомним, в результате атаки на Львов повреждены корпуса Львовской политехники — там выбиты окна.

Кроме того, из-за российских ударов по Львову зафиксировано повреждение домов и автомобилей.