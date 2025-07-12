Во Львове жители вышли на акцию в поддержку пленных

Во Львове состоялась акция поддержки военнопленных — фото
Во Львове в субботу, 12 июля, состоялась акция в поддержку военнопленных. Несмотря на тяжелую ночь, в котором россияне обстреляли город, жители и гости вышли на улицы.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Акция во Львове 12 июля
Так, ночью львовяне прятались от вражеской атаки, а уже днем вышли на акцию поддержки военнопленных "Не мовчи— полон вбиває".
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Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Машины на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Участники акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Участники акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Неравнодушные жители и гости города собрались, чтобы напомнить об украинских защитниках, которые уже длительное время находятся в российской неволе.
Напомним, в результате атаки на Львов повреждены корпуса Львовской политехники — там выбиты окна.
Кроме того, из-за российских ударов по Львову зафиксировано повреждение домов и автомобилей.
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