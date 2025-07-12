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Главная Львов Во Львове состоялась акция поддержки военнопленных — фото

Во Львове состоялась акция поддержки военнопленных — фото

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 15:46
Во Львове жители вышли на акцию в поддержку пленных
Люди на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в субботу, 12 июля, состоялась акция в поддержку военнопленных. Несмотря на тяжелую ночь, в котором россияне обстреляли город, жители и гости вышли на улицы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акция во Львове 12 июля

Так, ночью львовяне прятались от вражеской атаки, а уже днем вышли на акцию поддержки военнопленных "Не мовчи— полон вбиває".

  • Львів’яни вийшли на акцію
    Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Небайдужі мешканці міста підтримали військовополонених у російській неволі
    Машины на акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Попри обстріли, люди вийшли на площу, щоб нагадати про полонених захисників України
    Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Учасники акції тримали плакати зі словами підтримки бійців
    Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • На площі зібралися десятки львів’ян та гостей міста з єдиною метою — підтримати полонених
    Участники акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Учасники акції нагадали, що українські бійці роками перебувають у неволі ворога
    Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Після ночі під сиренами та вибухами львів’яни показали, що не забувають про своїх захисників
    Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Учасники акції прийшли нагадати про полонених героїв
    Люди вышли на акцию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Львів'яни закликали світ не забувати про українських військовополонених
    Акция в поддержку военнопленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Акція у Львові стала голосом підтримки для тих, хто у ворожому полоні
    Участники акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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  • Львів’яни вийшли на акцію
  • Небайдужі мешканці міста підтримали військовополонених у російській неволі
  • Попри обстріли, люди вийшли на площу, щоб нагадати про полонених захисників України
  • Учасники акції тримали плакати зі словами підтримки бійців
  • На площі зібралися десятки львів’ян та гостей міста з єдиною метою — підтримати полонених
  • Учасники акції нагадали, що українські бійці роками перебувають у неволі ворога
  • Після ночі під сиренами та вибухами львів’яни показали, що не забувають про своїх захисників
  • Учасники акції прийшли нагадати про полонених героїв
  • Львів'яни закликали світ не забувати про українських військовополонених
  • Акція у Львові стала голосом підтримки для тих, хто у ворожому полоні

Неравнодушные жители и гости города собрались, чтобы напомнить об украинских защитниках, которые уже длительное время находятся в российской неволе.

Напомним, в результате атаки на Львов повреждены корпуса Львовской политехники — там выбиты окна.

Кроме того, из-за российских ударов по Львову зафиксировано повреждение домов и автомобилей.

Львов протесты акция пленные бригада "Азов" война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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