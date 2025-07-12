У Львові мешканці вийшли на акцію на підтримку полонених

У Львові відбулася акція підтримки військовополонених — фото
У Львові в суботу, 12 липня, відбулася акція на підтримку військовополонених. Попри важку ніч, в якому росіяни обстріляли місто, мешканці та гості вийшли на вулиці.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Акція у Львові 12 липня
Так, вночі львів'яни ховалися від ворожої атаки, а вже вдень вийшли на акцію підтримки військовополонених "Не мовчи — полон вбиває".
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Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Автівки на акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Учасники акції на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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Учасники акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Небайдужі мешканці та гості міста зібралися, аби нагадати про українських захисників, які вже тривалий час перебувають у російській неволі.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Львів пошкоджено корпуси Львівської політехніки — там вибиті вікна.
Крім того, через російські удари по Львову зафіксовано пошкодження будинків й автомобілів.
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