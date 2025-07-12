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Головна Львів У Львові відбулася акція підтримки військовополонених — фото

У Львові відбулася акція підтримки військовополонених — фото

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 15:46
У Львові мешканці вийшли на акцію на підтримку полонених
Люди на акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака.

У Львові в суботу, 12 липня, відбулася акція на підтримку військовополонених. Попри важку ніч, в якому росіяни обстріляли місто, мешканці та гості вийшли на вулиці.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акція у Львові 12 липня

Так, вночі львів'яни ховалися від ворожої атаки, а вже вдень вийшли на акцію підтримки військовополонених "Не мовчи — полон вбиває".

  • Львів’яни вийшли на акцію
    Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Небайдужі мешканці міста підтримали військовополонених у російській неволі
    Автівки на акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Попри обстріли, люди вийшли на площу, щоб нагадати про полонених захисників України
    Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Учасники акції тримали плакати зі словами підтримки бійців
    Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • На площі зібралися десятки львів’ян та гостей міста з єдиною метою — підтримати полонених
    Учасники акції на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Учасники акції нагадали, що українські бійці роками перебувають у неволі ворога
    Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Після ночі під сиренами та вибухами львів’яни показали, що не забувають про своїх захисників
    Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Учасники акції прийшли нагадати про полонених героїв
    Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Львів'яни закликали світ не забувати про українських військовополонених
    Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
  • Акція у Львові стала голосом підтримки для тих, хто у ворожому полоні
    Учасники акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
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  • Львів’яни вийшли на акцію
  • Небайдужі мешканці міста підтримали військовополонених у російській неволі
  • Попри обстріли, люди вийшли на площу, щоб нагадати про полонених захисників України
  • Учасники акції тримали плакати зі словами підтримки бійців
  • На площі зібралися десятки львів’ян та гостей міста з єдиною метою — підтримати полонених
  • Учасники акції нагадали, що українські бійці роками перебувають у неволі ворога
  • Після ночі під сиренами та вибухами львів’яни показали, що не забувають про своїх захисників
  • Учасники акції прийшли нагадати про полонених героїв
  • Львів'яни закликали світ не забувати про українських військовополонених
  • Акція у Львові стала голосом підтримки для тих, хто у ворожому полоні

Небайдужі мешканці та гості міста зібралися, аби нагадати про українських захисників, які вже тривалий час перебувають у російській неволі.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Львів пошкоджено корпуси Львівської політехніки — там вибиті вікна.

Крім того, через російські удари по Львову зафіксовано пошкодження будинків й автомобілів.

Львів протести акція полонені бригада "Азов" війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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