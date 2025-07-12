У Львові мешканці вийшли на акцію на підтримку полонених

Люди на акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака.

У Львові в суботу, 12 липня, відбулася акція на підтримку військовополонених. Попри важку ніч, в якому росіяни обстріляли місто, мешканці та гості вийшли на вулиці.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акція у Львові 12 липня

Так, вночі львів'яни ховалися від ворожої атаки, а вже вдень вийшли на акцію підтримки військовополонених "Не мовчи — полон вбиває".

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Автівки на акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники акції на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акція на підтримку військовополонених у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака 1 / 10



















Небайдужі мешканці та гості міста зібралися, аби нагадати про українських захисників, які вже тривалий час перебувають у російській неволі.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Львів пошкоджено корпуси Львівської політехніки — там вибиті вікна.

Крім того, через російські удари по Львову зафіксовано пошкодження будинків й автомобілів.