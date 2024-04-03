Во Львове отпраздновали 34-ю годовщину поднятия флага над ратушей — репортаж Новини.LIVE
Во Львове в среду, 3 апреля, отметили 34-ю годовщину поднятия государственного флага Украины над городской ратушей. В этом году украинское знамя подняли над мэрией города.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
История этой традиции
Эта традиция берет начало со времен подписания Беловежского соглашения в Беларуси, признавшего распад Советского союза. Тогда, в 1990 году действующее государственное знамя впервые взвилось в Стрые. Во Львове его вывесили тогдашние депутаты горсовета Львова Евгений Шморгун, Стефания Шабатура и Зиновий Саляк.
Как рассказал Новини.LIVE депутат первого демократического созыва мэрии города Игорь Гавришкевич, подъем флага над Ратушей тогда был логичным шагом, и во Львове не боялись последствий.
"Все это подняло дух народа настолько, что тогдашняя власть уже не осмелилась делать какие-то суровые шаги. И даже потом, когда следующим шагом было снятие памятника Ленину и в городской совет поступило письмо с угрозами от командующего ПрикВО — это никого не остановило", — сказал он.
Как проходила церемония в этом году
В этом году освященное в Гарнизонном храме Львова знамя торжественно пронесли по центру города и площади Рынок, а депутаты первого демократического созыва подняли флаг над зданием городского совета.
Напомним, ранее мэрия Львова объявила о начале сокращения персонала в апреле, ликвидировав сразу три департамента.
Еще ранее мы сообщали, что в городе продают историческую виллу "Ломница", которая датирована 1911 годом, и является памятником архитектуры местного значения.
Читайте Новини.LIVE!