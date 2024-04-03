Во Львове отпраздновали 34-ю годовщину поднятия флага над ратушей — репортаж Новини.LIVE

Освящение украинского флага в Гарнизонном храме Львова. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 3 апреля, отметили 34-ю годовщину поднятия государственного флага Украины над городской ратушей. В этом году украинское знамя подняли над мэрией города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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История этой традиции

Пронос флага. Источник: Новини.LIVE

Эта традиция берет начало со времен подписания Беловежского соглашения в Беларуси, признавшего распад Советского союза. Тогда, в 1990 году действующее государственное знамя впервые взвилось в Стрые. Во Львове его вывесили тогдашние депутаты горсовета Львова Евгений Шморгун, Стефания Шабатура и Зиновий Саляк.

Как рассказал Новини.LIVE депутат первого демократического созыва мэрии города Игорь Гавришкевич, подъем флага над Ратушей тогда был логичным шагом, и во Львове не боялись последствий.

"Все это подняло дух народа настолько, что тогдашняя власть уже не осмелилась делать какие-то суровые шаги. И даже потом, когда следующим шагом было снятие памятника Ленину и в городской совет поступило письмо с угрозами от командующего ПрикВО — это никого не остановило", — сказал он.

Как проходила церемония в этом году

Шествие по центру Львова. Источник: Новости.LIVE

В этом году освященное в Гарнизонном храме Львова знамя торжественно пронесли по центру города и площади Рынок, а депутаты первого демократического созыва подняли флаг над зданием городского совета.

Готовность к поднятию флага. Источник: Новости.LIVE

Напомним, ранее мэрия Львова объявила о начале сокращения персонала в апреле, ликвидировав сразу три департамента.

Еще ранее мы сообщали, что в городе продают историческую виллу "Ломница", которая датирована 1911 годом, и является памятником архитектуры местного значения.