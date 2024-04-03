У Львові відсвяткували 34 річницю підняття прапору над ратушею — репортаж Новини.LIVE

Освячення українського прапора в Гарнізонному храмі Львова. Фото: Новини.LIVE

У Львові в середу, 3 квітня, відзначили 34 річницю підняття державного прапора України над міською ратушею. Цьогоріч українське знамено здійняли над мерією міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Історія цієї традиції

Пронесення прапору. Джерело: Новини.LIVE

Ця традиція бере початок з часів підписання Біловезької угоди в Білорусі, яка визнала розпад Радянського союзу. Тоді, у 1990 році, чинний державний прапор вперше замайорів у Стрию. У Львові його вивісили тодішні депутати міськради Львова Євген Шморгун, Стефанія Шабатура та Зиновій Саляк.

Як розповів Новини.LIVE депутат першого демократичного скликання мерії міста Ігор Гавришкевич, здіймання прапора над Ратушею тоді було логічним кроком, і у Львові не боялися наслідків.

"Товариство Лева, Народний Рух, Ланцюг Злуки. Все це підняло дух народу настільки, що тодішня влада вже не насмілилася робити якісь суворі кроки. І навіть потім, коли наступним кроком було зняття пам'ятника Леніну і в міську раду надійшов лист з погрозами від командувача ПрикВО, це нікого не спинило", — сказав він.

Як проходила цьогорічна церемонія

Хода центром Львова. Джерело: Новини.LIVE

Цьогоріч освячене у Гарнізонному храмі Львова знамено урочисто пронесли центром міста та площею Ринок, а депутати першого демократичного скликання підняли прапор над будівлею міської ради.

Готовність до підняття прапору. Джерело: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше мерія Львова оголосила про початок скорочення персоналу у квітні, ліквідувавши відразу три департаменти.

Ще раніше ми повідомляли, що в місті продають історичну віллу "Ломниця", яка датована 1911 роком та є пам’яткою архітектури місцевого значення.