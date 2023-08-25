Во Львове вынесли приговор уроженцы РФ, называвшей украинцев "несчастными людоедами"

Судья в зале суда. Фото: Google

Во Львове прокуроры в суде доказали, что уроженка РФ из собственного аккаунта в запрещенной соцсети прославляла страну агрессора и призвала к изменению границ территории Украины. Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Женщина восхваляла Путина и Россию, а украинцев называла "несчастными людоедами"

По данным следствия, уроженка РФ из собственного аккаунта в запрещенной соцсети Одноклассники размещала пропагандистские материалы.

"Также в запрещенной соцсети она оправдывала преступные действий окупантов, оправдывала вооруженное вторжение России. Кроме этого, фигурантка отрицала временную оккупацию Крыма. В распространенных сообщениях женщина также восхваляла Путина и Россию, а жителей Украины называла "несчастными людоедами", — говорится в сообщении.

Пост женщины в соцсети. Фото: Львовская областная прокуратура

Суд признал ее виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в отрицании вооруженной агрессии РФ, глорификации ее участников. Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Пост женщины о Путине. Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, мы ранее писали, во Львове Галицкий районный суд вынес приговор учительнице, которая поддерживала аргессию РФ и преподавала русский язык и литературу в школе оккупированной Горловки. Женщине назначили три года тюрьмы, но освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Также мы ранее писали, что во Львове будут судить женщину, которая поддержала агрессию РФ и пошла на сотрудничество с оккупантами. Она добровольно приняла предложение и заняла должность заместителя директора школы в одном из городов Донецкой области.