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У Львові винесли вирок уродженці РФ, яка називала українців "нещасними людоїдами"

25 серпня 2023 13:25
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові винесли вирок уродженці РФ, яка називала українців "нещасними людоїдами"
Суддя в залі суду. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові прокурори суді довели, що уродженка РФ через власний акаунт у забороненій соцмережі прославляла країну-агресора та закликала до зміни меж території України. Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Жінка восхваляла Путіна та Росію, а українців називала "нещасними людоїдами"

За даними слідства, уродженка РФ через власний акаунт у забороненій соцмережі Однокласники розміщувала  пропагандистські  матеріали.

"Також у розповсюдженому контенті вона виправдовувала злочинні дії окупантів, визнавала правомірним збройне вторгнення РФ. Окрім цього, фігурантка заперечувала тимчасову окупацію Криму. У поширених дописах, жінка також восхваляла Путіна та Росію, а мешканців України називала "нещасними людоїдами", — йдеться у повідомленні.

Пост жінки у соцемержі. Фото: Львівська обласна прокуратура
Пост жінки у соцмережі. Фото: Львівська обласна прокуратура

Суд її визнав винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ, глорифікації її учасників. Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пост жінки про Путіна. Фото: Львівська обласна прокуратура
Пост жінки про Путіна. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, ми раніше писали, у Львові Галицький районний суд виніс вирок вчительці, яка підтримувала агресію РФ і викладала російську мову та літературу в школі окупованої Горлівки. Жінці призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Також, ми раніше писали, що у Львові судитимуть  жінку, яка підтримала агресію РФ та пішла на співпрацю з окупантами. Вона добровільно прийняла пропозицію та обійняла посаду заступника директора школи в одному із міст Донецької області.

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