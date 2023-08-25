У Львові винесли вирок уродженці РФ, яка називала українців "нещасними людоїдами"

Суддя в залі суду. Фото: Google

У Львові прокурори суді довели, що уродженка РФ через власний акаунт у забороненій соцмережі прославляла країну-агресора та закликала до зміни меж території України. Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Жінка восхваляла Путіна та Росію, а українців називала "нещасними людоїдами"

За даними слідства, уродженка РФ через власний акаунт у забороненій соцмережі Однокласники розміщувала пропагандистські матеріали.

"Також у розповсюдженому контенті вона виправдовувала злочинні дії окупантів, визнавала правомірним збройне вторгнення РФ. Окрім цього, фігурантка заперечувала тимчасову окупацію Криму. У поширених дописах, жінка також восхваляла Путіна та Росію, а мешканців України називала "нещасними людоїдами", — йдеться у повідомленні.

Пост жінки у соцмережі. Фото: Львівська обласна прокуратура

Суд її визнав винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ, глорифікації її учасників. Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пост жінки про Путіна. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, ми раніше писали, у Львові Галицький районний суд виніс вирок вчительці, яка підтримувала агресію РФ і викладала російську мову та літературу в школі окупованої Горлівки. Жінці призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Також, ми раніше писали, що у Львові судитимуть жінку, яка підтримала агресію РФ та пішла на співпрацю з окупантами. Вона добровільно прийняла пропозицію та обійняла посаду заступника директора школи в одному із міст Донецької області.