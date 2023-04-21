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Во Львове вынесли приговор женщине, которая обманула пенсионерку более 130 тысяч гривен: детали

21 апреля 2023 17:04
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове вынесли приговор женщине, которая обманула пенсионерку более чем на 130 тысяч гривен
Во Львове женщина обманула 74-летнюю пенсионерку. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

При публичном обвинении прокурора Франковской окружной прокуратуры города Львова судом признана 44-летняя жительница Луганщины виновной в мошенничестве . Ей назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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Прокурор в суде доказал, что в ноябре 2022 года во Львове местной жительнице, 74-летней пенсионерке, позвонили по телефону из неизвестного номера и представились медицинским работником. Во время разговора бабушке рассказали ложную информацию о том, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в медицинской помощи, за которую нужно как можно быстрее заплатить.

В дальнейшем осужденная пришла в дом пенсионерки, чтобы забрать деньги якобы на лечение. Потерпевшая отдала псевдомедсестре все свои сбережения.

Напомним, мы ранее писали, что Львовянин пытался провезти 23 тонны новой одежды мимо таможенного контроля. В декларации таможенного контроля мужчина отметил, что перевозил из Польши 23 тонн одежды для благотворительности.

Также мы писали, что на Львовщине задержали женщину , которая зарубила топором собственную мать. 60-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла удар топором по голове своей 93-летней матери, проживавшей в том же доме. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

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