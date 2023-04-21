У Львові винесли вирок жінці, яка ошукала пенсіонерку на понад 130 тисяч гривень

У Львові жінка ошукала 74-річну пенсіонерку. Фото: Google

За публічного обвинувачення прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова судом визнано 44-річну мешканку Луганщини винною у шахрайстві. Їй призначено покарання у виді десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Прокурор в суді довів, що в листопаді 2022 року у Львові до місцевої мешканки, 74-річної пенсіонерки, зателефонували з невідомого номера та представилися медичним працівником. Під час розмови бабусі розповіли неправдиву інформацію, про те, що її донька потрапила в ДТП та потребує медичної допомоги за яку потрібно якнайшвидше заплатити.

В подальшому засуджена прийшла до будинку пенсіонерки, щоб забрати гроші нібито на лікування. Потерпіла віддала псевдомедсестрі усі свої заощадження.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львів'янин намагався провезти 23 тонни нового одягу повз митний контроль. У декларації митного контролю чоловік зазначив, що перевозив з Польщі 23 тонни одягу для благодійності.

Також, ми писали, що на Львівщині затримали жінку, яка зарубала сокирою власну матір. 60-річна жінка під час побутового конфлікту завдала удару сокирою по голові своїй 93-річній матері, яка мешкала у тому ж будинку. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.