Во Львове появилась инсталляция, призывающая обратить внимание на насилие

Инсталляция. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во вторник, 26 ноября, открыли новую инсталляцию. Она направлена на борьбу с насилием.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Борьба с насилием

Инсталляцией "Говори, щоб зупинити" стала разбитая посуда, окровавленная одежда, бутылка из-под алкоголя, ремень, диск и детские игрушки.

Инстялляция против насилия. Фото: Новини.LIVE

Инстялляция против насилия. Фото: Новини.LIVE

Инстялляция против насилия. Фото: Новини.LIVE

Инстялляция против насилия. Фото: Новини.LIVE

Инстялляция против насилия. Фото: Новини.LIVE

Инстялляция против насилия. Фото: Новини.LIVE

Инстялляция против насилия. Фото: Новини.LIVE

Инстялляция против насилия. Фото: Новини.LIVE

Инстялляция против насилия. Фото: Новини.LIVE 1/9 ​ 9

Презентация состоялась в рамках акции "16 днів проти насиллля", а доступна она была 26 ноября с 12:00 до 15:00 возле торгового центра Forum Lviv.

Руководитель филиала противодействия насилию Татьяна Федорчак отметила, что на месте также работала станция помощи, где специалисты предоставляли консультации пострадавшим.

Напомним, во Львове ко Дню Святого Николая дети умерших военных получат денежные выплаты в размере 10 тысяч гривен.

Также во Львове собирают на баги для Третьей штурмовой бригады: за самый большой донат можно выиграть встречу с Андреем Садовым.