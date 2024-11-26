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Во Львове установили инсталляцию против насилия — фото

26 ноября 2024 17:24
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове появилась инсталляция, призывающая обратить внимание на насилие
Инсталляция. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове во вторник, 26 ноября, открыли новую инсталляцию. Она направлена на борьбу с насилием.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Инсталляцией "Говори, щоб зупинити" стала разбитая посуда, окровавленная одежда, бутылка из-под алкоголя, ремень, диск и детские игрушки.

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Презентация состоялась в рамках акции "16 днів проти насиллля", а доступна она была 26 ноября с 12:00 до 15:00 возле торгового центра Forum Lviv.

Руководитель филиала противодействия насилию Татьяна Федорчак отметила, что на месте также работала станция помощи, где специалисты предоставляли консультации пострадавшим.

Напомним, во Львове ко Дню Святого Николая дети умерших военных получат денежные выплаты в размере 10 тысяч гривен.

Также во Львове собирают на баги для Третьей штурмовой бригады: за самый большой донат можно выиграть встречу с Андреем Садовым.

Львов домашнее насилие выставки война в Украине насилие

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