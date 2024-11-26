У Львові з'явилася інсталяція, яка закликає звернути увагу на насильство

Інсталяція. Фото: Новини.LIVE

У Львові у вівторок, 26 листопада, відкрили нову інсталяцію. Вона спрямована на боротьбу з насильством.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Інсталяцією "Говори, щоб зупинити" став розбитий посуд, закривавлений одяг, пляшка з-під алкоголю, ремінь, диск та дитячі іграшки.

Інсталяція проти насильства. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція проти насильства. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція проти насильства. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція проти насильства. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція проти насильства. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція проти насильства. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція проти насильства. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція проти насильства. Фото: Новини.LIVE

Інсталяція проти насильства. Фото: Новини.LIVE 1 / 9

Презентація відбулася у рамках акції "16 днів проти насильства", а доступною вона була 26 листопада з 12:00 до 15:00 біля торгового центру Forum Lviv.

Керівниця філії протидії насильства Тетяна Федорчак зазначила, що на місці також працювала станція допомоги, де фахівці надавали консультації постраждалим.

Нагадаємо, у Львові до Дня Святого Миколая діти померлих військових отримають грошові виплати в розмірі 10 тисяч гривень.

Також у Львові збирають на багі для Третьої штурмової бригади: за найбільший донат можна виграти зустріч з Андрієм Садовим.