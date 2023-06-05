Во Львове за продажу фальшивых дипломов оштрафовали киевлян: на какую сумму

Диплом в руках. Фото: УНИАН

Во Львове вынесли приговор задержаны трое жителей Киева, которые продавали фальшивые дипломы. В течение года они изготовили и продали через Интернет минимум пять таких дипломов. В суде злоумышленникам назначен выплатить штраф.

Об этом сообщает ZAXID.NET

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Детали дела

Согласно материалам дела Галицкого районного суда, группа из трех человек изготовляла и продавала через специальный сайт поддельные дипломы по образованию. С 2019 по 2020 годы задержанные изготовили по меньшей мере пять дипломов об образовании, в частности они подделали документы Львовского техникума механической обработки древесины, Львовского национального аграрного университета, Львовской политехники, Львовского колледжа пищевых технологий и бизнеса, Киевского национального университета строительства и архитектуры. Стоимость изготовления поддельного диплома составила от 7,5 тыс. до 12,5 тыс. грн.

"Обвиняемые ходатайствовали, чтобы дело рассматривали в Киеве, поскольку они проживают там. Однако, согласно обвинительному акту, последний эпизод подделки документов был совершен во Львове, сторона обвинения тоже находится во Львове, поэтому дело рассматривал львовский суд. В суде обвинены в подделке документов признали свою вину и заключили соглашение о признании виновности с прокурором" , - говорится в сообщении.

Штраф по 34 тысячи грн каждому

Судья, которая рассматривала дело, признала обвиняемых виновным в подделке документов и назначила им по 34 тыс. грн штрафа. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что Львовянин продал несуществующие квартиры за 1,5 млн. гривен. По данным следствия, 38-летний львовянин представился работником строительной компании и заключил с покупателем фиктивные договоры задатка за квартиры.

Также мы писали, что на Львовщине женщину оштрафовали за прогулянные детьми уроки. Сын и дочь в сумме за текущий учебный год прогуляли более 900 уроков.