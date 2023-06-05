У Львові за продаж фальшивих дипломів оштрафували киян: на яку суму

Диплом у руках. Фото: УНІАН

У Львові винесли вирок затримали трьох мешканців Києва, які продавали фальшиві дипломи. Протягом року вони виготовили та продали через Інтернет щонайменше п'ять таких дипломів. У суді зловмисникам призначили виплатити штраф.

Про це інформує ZAXID.NET

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи Галицького районного суду, група із трьох людей виготовляла та продавала через спеціальний сайт підроблені дипломи про освіту. З 2019 – по 2020 роки затримані виготовили щонайменше п’ять дипломів про освіту, зокрема вони підробили документи Львівського технікуму механічної обробки деревини, Львівського національного аграрного університету, Львівської політехніки, Львівського коледжу харчових технологій та бізнесу, Київського національного університету будівництва та архітектури. Вартість виготовлення підробленого диплому становила від 7,5 тис. грн до 12,5 тис. грн.

"Обвинувачені клопотали, щоб справу розглядали у Києві, оскільки вони проживають там. Однак, згідно з обвинувальним актом, останній епізод підробки документів був вчинений у Львові, сторона обвинувачення теж перебуває у Львові, тому справу розглядав львівський суд. У суді обвинувачені у підробці документів визнали свою провину та уклали угоду про визнання винуватості з прокурором", — йдеться у повідомленні.

Штраф по 34 тисячі грн кожному

Суддя, яка розгядала справу визнала обвинувачених винним у підробці документів та призначила їм по 34 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.

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Також, ми писали, що на Львівщині жінку оштрафували за прогуляні дітьми уроки. Син і донька в сумі за поточний навчальний рік прогуляли понад 900 уроків.