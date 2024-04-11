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Во Львове заработали фонтаны — фоторепортаж Новини.LIVE

11 апреля 2024 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове заработали фонтаны — фоторепортаж Новини.LIVE
Фонтаны во Львове. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове в четверг, 11 апреля, заработали три фонтана в центральной части города. Также они есть в парках.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Фонтаны во Львове

В городе включили главный фонтан возле Оперного театра. Также заработали фонтаны в центре.

Фонтаны во Львове
Фонтаны во Львове. Фото: Новини.LIVE 
Фонтаны во Львове
Фонтаны во Львове. Фото: Новини.LIVE 

"Больше всего времени для запуска требовали фонтаны возле Оперного театра и фонтан "Да Винчи". Там сложный механизм работы. Вчера мы завершили все настройки, отрегулировали работу струй воды, поэтому жители и гости нашего города уже могут наслаждаться работой этих фонтанов, которые являются украшением нашего города. Напомню, что фонтан возле оперного, фонтан "Да Винчи" и фонтан на пл. Колиивщины работают с 10:00 до 22:00", — сказал начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой районной администрации Виктор Дубиняк.

Фонтаны во Львове
Фонтаны во Львове. Фото: Новини.LIVE 

В центре Львова будет работать только 11 фонтанов — шесть питьевых и пять обычных.

Фонтаны во Львове
Фонтаны во Львове. Фото: Новини.LIVE 
Фонтаны во Львове
Фонтаны во Львове. Фото: Новини.LIVE 

Фонтаны будут работать:

  • возле Оперного театра;
  • сухой фонтан на площади Галицкой (фонтан "Да Винчи");
  • фонтан на площади Колиивщины;
  • два фонтана на ул. Коперника — "Криница со львами" и "Водолей".
Фонтаны во Львове
Фонтаны во Львове. Фото: Новини.LIVE 

Питьевые фонтаны:

  • на площади Рынок;
  • два на проспекте Свободы — возле оперного и на пересечении с ул. П. Беринды;
  • два по ул. Степана Бандеры — возле Органного зала и на транспортном хабе;
  • фонтан на площади Маланюка.

Напомним, во Львове синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд во вторник, 9 апреля. Подобное значение в последний раз было таким еще в 1986 году.

Также во Львове в среду, 3 апреля, отметили 34-летие поднятия государственного флага Украины над городской ратушей. В этом году украинское знамя подняли над мэрией города.

Львов
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