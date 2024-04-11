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У Львові запрацювали фонтани — фоторепортаж Новини.LIVE

11 квітня 2024 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові запрацювали фонтани — фоторепортаж Новини.LIVE
Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові у четвер, 11 квітня, запрацювали три фонтани в центральній частині міста. Також вони є в парках.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Фонтани у Львові

У місті ввімкнули головний фонтан — біля Оперного театру. Також запрацювали водограї у центрі.

Фонтани у Львові
Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE 
Фонтани у Львові
Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE 

"Найбільше часу для запуску потребували фонтани біля Оперного театру і фонтан "Да Вінчі". Там складніший механізм роботи. Вчора ми завершили всі налаштування, відрегулювали роботу струменів води, відтак мешканці і гості нашого міста вже можуть насолоджуватися роботою цих фонтанів, які є окрасою нашого міста. Нагадаю, що фонтан біля оперного, фонтан "Да Вінчі" і фонтан на пл. Коліївщини працюють з 10:00 і до 22:00", — сказав начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк.

Фонтани у Львові
Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE 

У центрі Львова функціонуватиме лише 11 фонтанів — шість питних та п'ять звичайних.

Фонтани у Львові
Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE 
Фонтани у Львові
Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE 

Фонтани працюватимуть:

  • біля Оперного театру;
  • сухий фонтан на площі Галицький (фонтан "Да Вінчі");
  • фонтан на площі Коліївщини;
  • два фонтани на вул. Коперника — "Криниця з левами" і "Водолій".
Фонтани у Львові
Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE 

Питні фонтани:

  • на площі Ринок;
  • два на проспекті Свободи — біля оперного і на перетині з вул. П. Беринди;
  • два на вул. Степана Бандери — біля Органного залу і на транспортному хабі;
  • фонтан на площі Маланюка.

Нагадаємо, у Львові синоптики зафіксували черговий температурний рекорд у вівторок, 9 квітня. Подібне значення востаннє було таким ще у 1986 році.

Також у Львові в середу, 3 квітня, відзначили 34-річницю підняття державного прапора України над міською ратушею. Цьогоріч українське знамено здійняли над мерією міста. 

Львів
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