У Львові запрацювали фонтани — фоторепортаж Новини.LIVE

Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у четвер, 11 квітня, запрацювали три фонтани в центральній частині міста. Також вони є в парках.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Фонтани у Львові

У місті ввімкнули головний фонтан — біля Оперного театру. Також запрацювали водограї у центрі.

Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE

Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Найбільше часу для запуску потребували фонтани біля Оперного театру і фонтан "Да Вінчі". Там складніший механізм роботи. Вчора ми завершили всі налаштування, відрегулювали роботу струменів води, відтак мешканці і гості нашого міста вже можуть насолоджуватися роботою цих фонтанів, які є окрасою нашого міста. Нагадаю, що фонтан біля оперного, фонтан "Да Вінчі" і фонтан на пл. Коліївщини працюють з 10:00 і до 22:00", — сказав начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк.

Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE

У центрі Львова функціонуватиме лише 11 фонтанів — шість питних та п'ять звичайних.

Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE

Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE

Фонтани працюватимуть:

біля Оперного театру;

сухий фонтан на площі Галицький (фонтан "Да Вінчі");

фонтан на площі Коліївщини;

два фонтани на вул. Коперника — "Криниця з левами" і "Водолій".

Фонтани у Львові. Фото: Новини.LIVE

Питні фонтани:

на площі Ринок;

два на проспекті Свободи — біля оперного і на перетині з вул. П. Беринди;

два на вул. Степана Бандери — біля Органного залу і на транспортному хабі;

фонтан на площі Маланюка.

Нагадаємо, у Львові синоптики зафіксували черговий температурний рекорд у вівторок, 9 квітня. Подібне значення востаннє було таким ще у 1986 році.

Також у Львові в середу, 3 квітня, відзначили 34-річницю підняття державного прапора України над міською ратушею. Цьогоріч українське знамено здійняли над мерією міста.