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Во Львове задержали госслужащую на взятке

27 июня 2023 13:02
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержали дежслужащую на взятке
Правоохранители в кабинете госслужащей. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Как сообщили правоохранители, государственную исполнительницу отдела исполнительной службы во Львове задержали на взятке 1 300 долларов. За указанное "вознаграждение" женщина обещала снять арест с имущества должника по уплате алиментов.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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"Как установили правоохранители, государственная исполнительница одного из отделов государственной исполнительной службы во Львове, 48-летняя местная жительница требовала от должника, счета которого были заблокированы за неуплату алиментов, неправомерную выгоду при содействии в незаконном снятии ареста с имущества. Свои услуги чиновница оценила в 1 300 долларов США" , — говорится в сообщении.

Изъяты деньги полицией. Фото: Нацполиция Львовщины
Изъятые полицией деньги. Фото: Нацполиция Львовщины

Виновнице грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове сообщили о подозрении государственному инспектору таможенного поста Львовской таможни по факту получения неправомерной выгоды. Государственный инспектор потребовал взятку в 50 долларов с каждого транспортного средства.

Также мы ранее писали, что на Львовщине правоохранители объявили подозрение заведующей одного из отделений и старшей медицинской сестре поликлинического отделения одной из центральных районных больниц области. Они требовали взятки 5 500 долларов США за установление группы инвалидности.

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