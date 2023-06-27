Во Львове задержали дежслужащую на взятке

Правоохранители в кабинете госслужащей. Фото: Нацполиция Львовщины

Как сообщили правоохранители, государственную исполнительницу отдела исполнительной службы во Львове задержали на взятке 1 300 долларов. За указанное "вознаграждение" женщина обещала снять арест с имущества должника по уплате алиментов.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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"Как установили правоохранители, государственная исполнительница одного из отделов государственной исполнительной службы во Львове, 48-летняя местная жительница требовала от должника, счета которого были заблокированы за неуплату алиментов, неправомерную выгоду при содействии в незаконном снятии ареста с имущества. Свои услуги чиновница оценила в 1 300 долларов США" , — говорится в сообщении.

Изъятые полицией деньги. Фото: Нацполиция Львовщины

Виновнице грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове сообщили о подозрении государственному инспектору таможенного поста Львовской таможни по факту получения неправомерной выгоды. Государственный инспектор потребовал взятку в 50 долларов с каждого транспортного средства.

Также мы ранее писали, что на Львовщине правоохранители объявили подозрение заведующей одного из отделений и старшей медицинской сестре поликлинического отделения одной из центральных районных больниц области. Они требовали взятки 5 500 долларов США за установление группы инвалидности.